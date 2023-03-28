تختفي في ثوان.. ميزة جبارة من واتساب لتأمين الرسائل الصوتية.. تفاصيل

يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق حيث سيوفر التطبيق لمستخدميه إمكانية تأمين الرسائل الصوتية من خلال تدميرها ذاتيا مثل الرسائل المكتوبة.

وبحسب موقع GizChina فإن التحديث الجديد لـ واتساب سيجلب التدمير الذاتي للرسائل الصوتية حيث يمكن للمستخدمين حذفها بعد وقت قصير من إرسالها، الأمر الذي سيوفر خصوصية كبيرة للمستخدمين.

وسيتمكن مستخدمو واتساب من إرسال الرسائل الصوتية إلى شخص ما ثم القيام بحذف هذه الرسائل بعد الاستماع، في حالة إذا كانت هذه الرسائل تحتوي على معلومات حساسة معينة قد لا يرغب البعض في وصولها إلى طرف ثالث.

ويحاول بعض المستخدمين إيجاد طريقة للتغلب على هذه الميزات، مثل إعادة توجيه الرسالة أو حفظها على أجهزتهم قبل اختفائها أو تسجيل الشاشة، إلا أن واتساب قرر وقف مثل هذه الممارسات حتى قبل استخدامها.

وعندما يقوم شخص ما بإرسال رسالة صوتية ذاتية التدمير على تطبيق واتساب ، فإنه في هذه الحالة لا يمكنك حفظها على جهازك أو إعادة توجيهها أو تسجيلها.

وتعد ميزة الرسائل الصوتية ذاتية التدمير قادمة لتطبيق واتساب خلال الفترة المقبلة ، حيث أنها قيد التطوير حاليًا، كما أضاف واتساب الميزة بالفعل إلى الإصدار التجريبي للاختبار، مما يعني أنها ستتوفر قريبًا للمستخدمين.