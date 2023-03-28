عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تختفي في ثوان.. ميزة جبارة من واتساب لتأمين الرسائل الصوتية.. تفاصيل

تطبيق الدردشة واتساب
تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp

يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق حيث سيوفر التطبيق لمستخدميه إمكانية تأمين الرسائل الصوتية من خلال تدميرها ذاتيا مثل الرسائل المكتوبة. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن التحديث الجديد لـ واتساب سيجلب التدمير الذاتي للرسائل الصوتية حيث يمكن للمستخدمين حذفها بعد وقت قصير من إرسالها، الأمر الذي سيوفر خصوصية كبيرة للمستخدمين. 

 

وسيتمكن مستخدمو واتساب من إرسال الرسائل الصوتية إلى شخص ما ثم القيام بحذف هذه الرسائل بعد الاستماع، في حالة إذا كانت هذه الرسائل تحتوي على معلومات حساسة معينة قد لا يرغب البعض في وصولها إلى طرف ثالث.

 

ويحاول بعض المستخدمين إيجاد طريقة للتغلب على هذه الميزات، مثل إعادة توجيه الرسالة أو حفظها على أجهزتهم قبل اختفائها أو تسجيل الشاشة، إلا أن واتساب قرر وقف مثل هذه الممارسات حتى قبل استخدامها.

 

وعندما يقوم شخص ما بإرسال رسالة صوتية ذاتية التدمير على تطبيق واتساب ، فإنه في هذه الحالة لا يمكنك حفظها على جهازك أو إعادة توجيهها أو تسجيلها. 

 

وتعد ميزة الرسائل الصوتية ذاتية التدمير قادمة لتطبيق واتساب خلال الفترة المقبلة ، حيث أنها قيد التطوير حاليًا، كما أضاف واتساب الميزة بالفعل إلى الإصدار التجريبي للاختبار،  مما يعني أنها ستتوفر قريبًا للمستخدمين. 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

قانوني يفجر مفاجأة: الحبس في دعاوى القائمة انتهى..والزوجة لن تشتكي إلا بعد الطلاق..تفاصيل

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

ترشيحاتنا

أخبار العالم| الخلاف النووي يهدد اتفاق الاتحاد الأوروبي.. انفصال مولدوفا عن كومنولث الدول المستقلة.. طالبان يفتحان النار في مدرستين بأمريكا والبرازيل وسقوط ضحايا

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن موقف الأهلي من ضم نجم صن داونز.. محكمة الكاس تنصف الزمالك في قضية «ساسي».. محمد صلاح يطالب اتحاد الكرة بزيادة العقود والمكافآت

سيول: تقرير بيونج يانج عن الطائرات الدرون النووية تحت الماء مبالغ فيه

أخبار السيارات |تبدأ من 380 الف 5 سيارات صينية "جديدة" ..سعر ارخص سيارات مرسيدس في مصر..تعرف على أسطول سيارات محمود كهربا

| تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

رخصت 10 جنيه| انخفاض غير مسبوق لأسعار الدواجن.. ومفاجأة خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يتوه عن أمه أمام الكعبة.. شاهد

ابتلع شخصين.. شاهد أضخم ثعبان في العالم

بداخل سيارة الزفاف.. عروس تفسخ زواجها وتخلع الدبلة.. شاهد

بمبالغ طائلة.. عرض أقدم كتاب مقدس عبري للبيع في مزاد علني| صور

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ