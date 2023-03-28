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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعود مصطفى محمد إلى نادي الزمالك بعد الاحتراف؟.. «شبانة» يكشف

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي حاليًا، أصبح لاعبًا مميزا هناك، وهناك أحاديث ترددت حول إمكانية عودته لصفوف الفريق الأبيض.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مصطفى محمد مهاجم مميز، ولكن هل يمكن أن يعود إلى الزمالك خصوصا بعدما خطى خطوات مهمة في الاحتراف الأوروبي، أرى ذلك صعبا للغاية رغم تفكير مسئولي الزمالك في ذلك الأمر".

وأضاف: "الزمالك يسعى لتجديد عقد سيف جعفر ويوسف نبيه، وهناك مفاوضات من جانب نادي الحزم السعودي للتعاقد مع سيف جعفر، ولذلك يجب على الزمالك الإسراع في حسم الملف".

وأكمل: "لاعبو الزمالك رفضوا التعاقد مع تاكيس جونياس، بعدما تردد اسم المدرب للعمل داخل النادي".

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