مدتهوش حقه.. تعليق غير متوقع من فريد سيف النصر تجاه دورها فى جعفر العمدة

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تتحدث فيه عن مشاركتها كضيف شرف فى مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

وقالت فريدة : لله الحمد، جمهوري الحبيب شكرًا، لثقتكم فيا وتشجيعكم المستمر سنين معايا أنتم وأولادكم، الله لا يحرمني محبتكم وشيء مش متوقعاه، دوري في مسلسل جعفر العمدة ضيف شرف، علشان كل مشهد يعمل فرقعة، وعلشان أبقى تريند يومين ورا بعض... يبقى شكرا جدا محمد سامي أنا والله مدتلوش حقه، لأن سكينة كانت لبساني ولكن لله حسابات أخرى، أحبك ربي.

فريدة سيف النصر

وتظهر فريدة سيف النصر فى مسلسل جعفر العمدة بدور ضيف شرف راقصة صاحبة كباريه وحققت المشاهد التى ظهرت فيه حالة من الجدل ةتصدرت بسببها التريند.

فريدة سيف النصر وعملة نادرة

وتشارك فريدة سيف النصر فى رمضان الحالى بمسلسل عملة نادرة والذى بقوم ببطولته نيللى كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وتقدم فريدة سيف النصر فى المسلسل شخصية سكينة زوجة جمال سليمان “عبد الجبار” والتى تدخل فى عداء قوى مع نادرة “نيللى كريم” خاصة بعد وفاة ابنها التى كانت متزوجا منها.