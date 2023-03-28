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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيسبوك يتسبب فى إحالة معلمين للتحقيق بنجع حمادى

تعليم قنا
تعليم قنا

تسبب نشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فى إحالة معلمين بإدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا ، للتحقيق بالشئون القانونية، لنشرهما أخبار كاذبة وغير مدققة على صفحاتهم الشخصية، تؤدى لإثارة جموع المعلمين.

وكان أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، قرر إحالة معلم خبير لغة إنجليزية بمدرسة فنية، ومعلم حاسب آلي بمدرسة إعدادية، للشؤون القانونية للتحقيق، لنشرهما أخبارا كاذبة وغير مدققة علي حساباتهما الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تهدف إلي إثارة جموع المعلمين، و تسئ للقيادات التعليمية بنجع حمادى. 

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و قال مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، خلال الأسبوع الماضى تم تعميم أمرا إداريا علي جميع المدارس بمختلف المراحل، يحظر في أحد بنوده علي جموع المعلمين نشر أخبار كاذبة وغير مدققة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع  فيسبوك ، حتي لا يتعرض المعلم للمساءلة القانونية.

وأضاف مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، بأن الإدارة التعليمية تتابع عن كثب من خلال مختصين، ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع " فيسبوك" لضبط التجاوزات التى قد تصدر عن البعض بهدف إثارة جموع المعلمين، أو الإساءة للقيادات التعليمية بنجع حمادى.

وأشار مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية،  إلى أن من تثبت إدانته بما سبق، يتم إحالته لجهات التحقيق لمحاسبته، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

 

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