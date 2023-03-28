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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطدم بعامود إنارة.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقنا

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، فى حادث اصطدام دراجة نارية بعامود إنارة فى قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع حادث لدراجة نارية اصطدم قائدها بعامود إنارة بقرية أبوشوشة، نتج عنه مصرع شخص و إصابة آخر.

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تبين مصرع  مصطفى نور الدين ٢٠ عاماً، و إصابة عبدالحميد .أ ٢٠ عاماً ، مقيمان بمركز أبوتشت، أثناء استقلالهما الدراجة النارية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث ، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا أبوشوشه أبوتشت حادث إصطدام دراجة نارية عامود إنارة

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