حاولوا سرقة مصدر رزقه..إصابة مسن بطلق نارى أثناء التصدى لـ لصوص بقنا

أصيب مسن بطلق نارى، من قبل لصوص، أثناء محاولته التصدى لهم ومنعهم من سرقة تروسيكل يعمل عليه فى قرية النواهض بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد إصابة جميل خيرى ٦٠ عاماً ، بطلق نارى من قبل لصوص.

تبين أن لصوصا حاولوا سرقة تروسيكل يعمل عليه، و أثناء مقاومته ومحاولة التصدى لهم، أطلقوا عليه أعيرة نارية، نتج عنها إصابته بطلق نارى.

جرى نقل المجنى عليه إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.