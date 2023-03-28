سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

يعتبر كعب العمل من بين المستندات العامة الرسمية التى يحتاجها الراغبون فى شغل وظائف سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي وعليه توفر الحكومة بعض خدماتها عبر الإنترنت.

استخراج كعب عمل أونلاين

ويمكن للمواطن الراغب فى استخراج كعب عمل القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة خاصة أن وزارة القوى العاملة، اتاحت إمكانية استخراج كعب عمل مميكن، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

تبدء رحلة البحث عن طريقة استخراج كعب العمل بمجرد حصول الخريجين على شهادة المؤهل الدراسي، والالتحاق بوظيفة داخل مؤسسة حكومية أو خاصة والتي تطلب إحضار مجموعة من المستندات التي من بينها كعب العمل .

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج كعب العمل أونلاين الدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة

- وتتضمن الخطوة الثانية إختيار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

- والخطوة الثالثة ضمن خطوات استخراج كعب العمل أونلاين القيام بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

- وبعدها يتم اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

- وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ وتقديم الطلب

- أما الخطوة الأخيرة فهي تشمل استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أونلاين

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل استخراج كعب العمل أونلاين تقديم أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- كما يتم تقديم مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل

- ومن أجل استخراج كعب العمل يجب تقديم أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه

- كما يلزم علي المواطن الراغب فى استخراج كعب العمل تقديم أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- يتم تقديم الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

- تقديم شهادة خبرة إن وجدت.

- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

أما المواطن الراغب فى استخراج كعب العمل من مكتب العمل بدلا من الحصول علي الخدمة من الانترنت أتاحت وزارة القوي العاملة إمكانية استخراج كعب العمل من مكاتبها عبر خطواتب تشمل مايلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج كعب العمل بالتوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- وفي هذه الخطوة يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- وأخيرا ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.