عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

كعب العمل
كعب العمل

يعتبر كعب العمل من بين المستندات العامة الرسمية التى يحتاجها الراغبون فى شغل وظائف سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي وعليه توفر الحكومة بعض خدماتها عبر الإنترنت.

استخراج كعب عمل أونلاين

ويمكن للمواطن الراغب فى استخراج كعب عمل القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة خاصة أن  وزارة القوى العاملة، اتاحت إمكانية استخراج كعب عمل مميكن، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

txt

بطريقة سهلة.. خطوات استخراج كعب عمل.. أعرف الأوراق المطلوبة

txt

كيفية استخراج كعب عمل 2023 بالمجان

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

تبدء رحلة البحث عن طريقة استخراج كعب العمل بمجرد حصول الخريجين على شهادة المؤهل الدراسي، والالتحاق بوظيفة داخل مؤسسة حكومية أو خاصة والتي تطلب إحضار مجموعة من المستندات التي من بينها كعب العمل .

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج كعب العمل أونلاين الدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة 
- وتتضمن الخطوة الثانية إختيار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

- والخطوة الثالثة ضمن خطوات استخراج كعب العمل أونلاين القيام بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

- وبعدها يتم اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

- وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ وتقديم الطلب

- أما الخطوة الأخيرة فهي تشمل استلام  كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أونلاين

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل استخراج كعب العمل أونلاين تقديم أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- كما يتم تقديم مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل

- ومن أجل استخراج كعب العمل يجب تقديم أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه

- كما يلزم علي المواطن الراغب فى استخراج كعب العمل تقديم أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- يتم تقديم الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

- تقديم شهادة خبرة إن وجدت.

- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل

أما المواطن الراغب فى استخراج كعب العمل من مكتب العمل بدلا من الحصول علي الخدمة من الانترنت أتاحت وزارة القوي العاملة إمكانية استخراج كعب العمل من مكاتبها عبر خطواتب تشمل مايلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج كعب العمل بالتوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

txt

وانت فى بيتك.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

txt

بطريقة سهلة.. خطوات استخراج جواز السفر أونلاين

- وفي هذه الخطوة يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- وأخيرا ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

 

كعب العمل استخراج كعب عمل استخراج كعب عمل اونلاين استخراج كعب عمل بالمجان استخراج كعب عمل حديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

موضوعات متعلقة

12 ميزة لذوي الإعاقة.. البرلمان يتحرك لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لو الرخصة منتهية..كيفية استخراج شهادة بيانات 2023

ترشيحاتنا

ما يفطر ومالا يفطر.. إنفوجراف لـ 44 مسألة فقهية من الأزهر العالمي للفتوى

بطريقة بسيطة.. كيف نفرق بين اللحوم الصالحة والفاسدة ؟

للمقاهي والكافيهات.. ضوابط تقديم الشيشة طبقا لقانون المحال العامة

أذان المغرب ومواقيت الصلاة 6 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان

لوحة اختفت من 100 عام تعود للظهور من جديد.. ما قصتها ؟

استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

ترفض العمل مع سلاف فواخرجى.. من هى فرح بسيسو صاحبة شخصية السيدة نفيسة

طريقة عمل ريجيم في رمضان للتخلص من الوزن الزائد ونسف الدهون

أصلها عربي.. من هي نادية قحف أول قاضية محجبة بنيوجيرسي في أمريكا

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ