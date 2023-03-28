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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

حملات مكبرة بالإسكندرية
حملات مكبرة بالإسكندرية على توصيلات المياه غير القانونية

شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

فقد تم قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن عقارات ومخازن ومحلات بدون تعاقد بمنطقة المنشية البحرية وشارع المدارس وشارع 30 التابعة لفرع المندرة.

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وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والإستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

يأتي هذا إيمانًا بالدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

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