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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مالاوي لمواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

مصر ومالاوي
مصر ومالاوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالاوي تشكيل مواجهة مصر  في الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية .

وجاء تشكيل مالاوي كالأتي :

حراسة المرمى: تشارليز ثوم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس تشيمبيزي – لاورانس تشازيا – أليك لونجو.

خط الوسط: ياميكاني تشيستر – تشارليز بيترو – جون باندا – بيتر باندا.

خط الهجوم: ستاين دافي – جابادينيو مهانجو.

ويتصدر منتخب غينيا المجموعة بعد تخطيه منتخب مصر فى النقاط، بعدما فازت غينيا على إثيوبيا الاثنين، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بينما تحتل مصر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

مالاوي مصر كأس الأمم الافريقية تشكيل مالاوي غينيا

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