تشكيل مالاوي لمواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالاوي تشكيل مواجهة مصر في الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية .

وجاء تشكيل مالاوي كالأتي :

حراسة المرمى: تشارليز ثوم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس تشيمبيزي – لاورانس تشازيا – أليك لونجو.

خط الوسط: ياميكاني تشيستر – تشارليز بيترو – جون باندا – بيتر باندا.

خط الهجوم: ستاين دافي – جابادينيو مهانجو.

ويتصدر منتخب غينيا المجموعة بعد تخطيه منتخب مصر فى النقاط، بعدما فازت غينيا على إثيوبيا الاثنين، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بينما تحتل مصر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.