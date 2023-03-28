رئيس جهاز الشروق: البدء في رفع كفاءة وتطوير مدخل السويس 2

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، عن بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل السويس (2) والذى تضمن أعماله العديد من الإضافات منها استعاضة المزروعات التالفة مع زيادة أنواع أخرى من شتلات الزهور بالمسطح الأخضر الموجود بالمنطقة الوسطى للمدخل وكذا المسطحات الموجودة بمسارى الدخول والخروج.

وأكد جهاز الشروق فى بيان له، أنه سيتم تنفيذ بعض التغييرات والإضافات بعناصر تنسيق الموقع ككل والمجسم الحالى (اللاند مارك) المواجه لطريق السويس وذلك بهدف إضفاء اللمسة الجمالية للأعمال.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل نظراً كونه واحدا من أهم مداخل مدينة الشروق.