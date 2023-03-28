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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير مرعبة.. مدرب الهلال السوداني يعلق على مواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

علق الكونغولي فلوران إبينجي، المدير الفني لنادي الهلال السوداني، على حضور جماهير الأهلي بكثافة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دورالمجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مدرب الهلال السوداني في تصريحات نقتلها صحيفة “كفروتر” السودانية: “فريقي تعود على مثل هذه الأجواء خاصة أننا لعبنا أمام جماهير مرعبة في أثيوبيا وتنزانيا وحققنا نتائج إيجابية كانت كفيلة بتأهلنا”.

وأضاف: “الضغط الأكبر سيكون على الأهلي، حيث أنه لم يأخذ وقتًا في إعداد اللاعبين نفسيًا لأنهم متحمسون للغاية لخوض هذه المباراة ويعتبرونها مباراة العبور وتحدٍ خاص بالنسبة لهم”.

مدرب الهلال السوداني يعلق على مواجهة الأهلي

واختتم مدرب الهلال: “المباراة المقبلة ستكون غير المباريات السابقة لأنها أمام نادي القرن ونحترم الأهلي وأعيننا على العبور وسنقاتل لإسعاد جماهير الهلال”.

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