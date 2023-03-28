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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي شباب المدينة يشيدون بأعمال تطوير المنطقة ويشكرون محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. أعمال تطوير منطقة شباب المدينة قد قاربت على

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور،  والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها.

واستعرض مع مسئولي التطوير  مستجدات العمل بالمنطقة ، ونسب التنفيذ في أعمال رصف الطرق وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة ، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء و زيادة نسبة الإضاءة.

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن أعمال تطوير منطقة شباب المدينة قد قاربت على الانتهاء،  موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية والتي تأتي ضمن خطة موسعة للتطوير تشمل مناطق قبضايا و شباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، رافقه فوزي الوالي رئيس الحي،  ومسئولي الشركات الهندسية القائمة على التطوير. والأجهزة المعنية.

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وخلال لقاؤه المواطنين، أشاد أهالي منطقة شباب المدينة بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة.

وأكدوا أن المنطقة تشهد تغييرا جذريا نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى، ووجه أهالي المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولا بأول لسير ومعدلات العمل.

محافظ بورسعيد .. أعمال تطوير منطقة شباب المدينة قد قاربت على الانتهاء

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وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل وتنفيذ ه على درجة كبيرة من الكفاءة،  مشيرا أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء الأكثر كثافة سكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة

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