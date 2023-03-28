وكيل تعليم بورسعيد تكرم رؤساء أقسام ومنسقي التخطيط ومشروعات المدارس

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، رؤساء أقسام ومنسقي التخطيط والمشروعات بالمدارس، وذلك بحضور الدكتور هاني فاروق مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمكتبها بديوان المديرية.
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد أن تكريم منسقي التخطيط والمشروعات بالمدارس يأتي بعد الفوز في مسابقة أفضل ملف تخطيط ومشروعات على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا لأعلى الدرجات التقديرية.
وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تكريم 8 منسقين للتخطيط والمشروعات بالمدارس و 4 منسقين بالإدارات التعليمية بإجمالي 12 منسقا متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.