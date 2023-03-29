من مصر والسعودية.. مشروبات في رمضان

تتعدد المشروبات في رمضان، ونجد أنها تتواجد في هذا الشهر فقط دون شهور العالم الأخرى، ومن أشهر مشروبات شهر رمضان السوبيا وقمر الدين، والعرقسوس، والتمر الهندي، وغيرها من المشروبات.

مشروبات شهر رمضان



مشروبات رمضان في السعودية

يتميز مشروبات رمضان في السعودية بأن لها مذاقًا ونكهة قوية للغاية، وتتمثل في عصير التوت، الذي يأتي مكثفاً ويتم تخفيفه بالماء البارد والسكر.

ويوازيه في الشهرة عصير المشمش المعروف بقمر الدين، وكذلك السوبيا وهي المصنوعة من كسر الخبز مع إضافة الزبيب والماء.

وفي السطور التالية سنقدم أبرز مشروبات رمضان في السعودية وطرق تحضيرها، وهي:

الشمبانيا السعودية :

المكونات :

1 تفاح

1 ليمون

1 برتقال

4 أوراق نعناع كبيرة

1 لتر عصير تفاح

1/2 نصف لتر مياه غازية

طريقة التحضير :

يقطع التفاح والليمون والبرتقال إلى شرائح رفيعة، وتخلط شرائح الفواكه مع النعناع في أبريق كبير، ويضاف إليه عصير التفاح والمياه الغازية.

عصير الليمون بالنعناع :

المكونات :

1/3 لتر عصير ليمون طازج "من 9 حبات ليمون"

7/10 لتر من النعناع الطازج "من قرابة 20 ساق من النعناع"

1/4 لتر سكر حبيبات

1 لتر ماء

ثلج

طريقة التحضير :

يستخدم الخلاط لمزج عصير الليمون والسكر مع إضافة 10/1 لتر من الماء، ثم يصفى لإزالة المواد الصلبة، ويقدم مع إضافة الثلج.

مشروبات شهر رمضان



طريقة عمل مشروبات رمضان

وإذا كنت تبحث عن طريقة تحضير عمل مشروبات رمضان، فسوف تكون القائمة كبيرة؛ حيث إن عصائر رمضان سهلة التجهيز، وإليكم أهم طرق عمل طريقة مشروبات رمضان.

طريقة عمل مشروب التمر باللبن :

يتم نقع التمر في اللبن الدافئ بعد ذلك يضاف العسل النحل حسب الرغبة، بالإضافة إلى القرصية والمشمشية والزبيب وجوز الهند.بعد ذلك يترك البلح لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تجهيز هذا المشروب في الصباح الباكر خلال شهر رمضان، وخلال أذان المغرب يتم وضع البلح باللبن في أكواب ويقدم للصائمين وبألف هنا وشفاء.

طريقة عمل مشروب قمر الدين :

تتضمن الخطوة الأولى تقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة الحجم، على أن يتم وضعها في وعاء به 3 أكواب من الماء على نار هادئة، وفي الخطوة الثانية يتم إضافة السكر مع التقليب المستمر. أما في الخطوة الثالثة بعد ذوبان القمر الدين يترك الخليط إلى أن يبرد، مع إضافة ملعقة من ماء الورد، بحيث يتم تقليب الخليط بشكل جيد، واخيرا في الخطوة الرابعة يتم وضع القمر الدين في الخلاط بحيث يتم ضربهم جيدا، يقدم العصير مثلج من خلال وضع الثلج المجروش.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي :

تتضمن الخطوة الأولى وضع كوب من التمر الهندي مع 3 أكواب من الماء. وفي الخطوة الثانية يترك التمر الهندي منقوع في الماء لفترة تصل إلى 3 ساعات. وبعد ذلك في الخطوة الثالثة حيث يتم فركه باليدين جيدا، حتى يتم خروج عصارة التمر هندي، وفي الخطوة الرابعة تتم تصفية التمر الهندي ويضاف إليه لتر من الماء، ويضاف إليها نصف ملعقة من ماء الورد، وأيضا كوب من السكر الناعم، مع خلطهم جيدا في الخلاط.يوضع في الثلاجة ويقدم وقت الإفطار.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺱ :

يتم دعك نصف كوب من العرقسوس مع ملعقة كبيرة من البكربونات صوديوم بشكل جيد.وبعد ذلك يتم رش الماء على أن يتم عجن الخليط بشكل جيد، ويترك بعد ذلك الخليط لمدة تصل إلى نصف ساعة، على أن يوضع في الشمس، وذلك حتى يأخذ لون أسود، وبعد ذلك يتم إذابة العرقسوس في حوالي لتر ونصف من الماء.على أن يتم تصفية العرقسوس، ثم بعد ذلك يوضع في الثلاجة.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ :

أما عن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ، يتم وضع 3 معالق من السوبيا البودرة في الخلاط مع نصف كيلو من اللبن، مع وضع كيس من الفانيليا، وكذلك السكر، ويضرب في الخلاط الجيدة، ثم يوضع في الثلاجة ويقدم مثلج.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻡ :

و تتضمن طريقة عمل الدوم وضع كوب من الدوم البودرة وأيضا المجروش، مع كوب من السكر، على النار، ويترك حتى يذوب الخليط، على النار، بحيث يتم تصفية الخليط بشكل جيد، ويوضع في الثلاجة، على أن يقدم باردا.

مشروبات شهر رمضان



مشروب مصري شعبي





وهناك العديد من المشروبات التي يتم إستهلاكها في شهر رمضان، ولكن هناك مشروبا مصريا شعبيا قمر الدين، من المحتمل أن يكون المشروب الرمضاني الأكثر شعبية ، قمر الدين ، يمكن تناوله خلال الإفطار أو السحور

حيث ان مشروب قمر الدين من افضل المشروبات التي يمكن بها بدء الإفطار لأنها تحتوي على ما يكفي من السكر لتعزيز الجهاز الهضمي دون الإفراط في تحفيزه.

ويتم تجهيز مشروب قمر الدين من المشمش المجفف الملفوف أو معجون المشمش المجفف مع إضافة السكر حسب الرغبة.

ويحتوي مشروب قمر الدين على خواص تساعد في عمل الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، بالإضافة إلى انه يحتوي على الفيتامينات، وغيرها من الخصائص المفيدة.

مشروبات شهر رمضان

مشروبات مصرية قديمة

وهناك العديد من مشروبات مصرية قديمة يتم تحضيرها في شهر رمضان بالأخص، ومن بينها الخشاب والعرسوس والسوبيا، وغير الكثير من المشروبات.

وتعتبر تحضير مشروبات مصرية قديمة من معالم السفرة في شهر رمضان، ونجد أن لكل مشروب منهم طريقة تحضير مختلفة، وجميعهم لهم العديد من المشروبات، ومن أبرزها :

- خشاف :

خلال شهر رمضان ، يتم تحضير خلطة باردة مصنوعة من الفواكه المجففة، المكون من المشمش المجفف والتين والتمر والزبيب والبرقوق ، في الماء مع السكر طوال الليل لتشكيل مشروب لذيذ وصحي.

- سوبيا :

مصنوعة من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر ، ويمكن أن تكون السوبيا بيضاء أو مصبوغة باللون الأحمر، يحظى المشروب بشعبية كبيرة في شهر رمضان .

_ كركديه :

ويعتبر الكركديه مضروب منعش بلون قوي مثل النكهة ، وهي عبارة عن منقوع حلو مصنوع من زهرة الكركديه ، وهو من مشروبات مصرية قديمة

_ مشروب عرق السوس :

وهو مشروب أسود حلو قليلًا ومُر قليلًا مصنوع من جذر عرق السوس، على الرغم من أن مشروب العرقسوس أو عرق السوس لا يناسب ذوق الجميع .

- الخروب :

عصير الخروب هو مشروب مصري تقليدي ، يُشرب عادة خلال شهر رمضان مصنوع من المشروب الصحي والمنعش المليء بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

- التمر هندي :

التمر الهندي شائع جدًا في البلدان العربية، على الرغم من اسمه ، يعتبر مشروبًا حامضًا جدًا ويعتبر توأم الكركديه حيث يتم صنعه بنفس الطريقة تقريبًا، وهي مصنوعة من فاكهة التمر الهندي ممزوجة بالسكر والماء.

مشروبات شهر رمضان



مشروبات رمضان في مصر

وإذا كنت تبحث عن طريقة تحضير عمل مشروبات رمضان في مصر، فسوف تكون القائمة كبيرة؛ حيث أن عصائر رمضان سهلة التجهيز، وإليكم اهم طرق عمل طريقة مشروبات رمضان.

طريقة عمل مشروب التمر باللبن :

يتم نقع التمر في اللبن الدافئ بعد ذلك يضاف العسل النحل حسب الرغبة، بالإضافة إلى القرصية والمشمشية والزبيب وجوز الهند.بعد ذلك يترك البلح لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تجهيز هذا المشروب في الصباح الباكر خلال شهر رمضان، وخلال أذان المغرب يتم وضع البلح باللبن في أكواب ويقدم للصائمين وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل مشروب قمر الدين :

تتضمن الخطوة الأولى تقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة الحجم، على أن يتم وضعها في وعاء به 3 أكواب من الماء على نار هادئة، وفي الخطوة الثانية يتم إضافة السكر مع التقليب المستمر. أما في الخطوة الثالثة بعد ذوبان القمر الدين يترك الخليط إلى أن يبرد، مع إضافة ملعقة من ماء الورد، بحيث يتم تقليب الخليط بشكل جيد، واخيرا في الخطوة الرابعة يتم وضع القمر الدين في الخلاط بحيث يتم ضربهم جيدا، يقدم العصير مثلج من خلال وضع الثلج المجروش.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي :

تتضمن الخطوة الأولى وضع كوب من التمر الهندي مع 3 أكواب من الماء. وفي الخطوة الثانية يترك التمر الهندي منقوع في الماء لفترة تصل إلى 3 ساعات. وبعد ذلك في الخطوة الثالثة حيث يتم فركه باليدين جيدا، حتى يتم خروج عصارة التمر هندي، وفي الخطوة الرابعة يتم تصفية التمر الهندي ويضاف إليه لتر من الماء، ويضاف إليها نصف ملعقة من ماء الورد، وأيضا كوب من السكر الناعم، مع خلطهم جيدا في الخلاط.يوضع في الثلاجة ويقدم وقت الإفطار.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺱ :

يتم دعك نصف كوب من العرقسوس مع ملعقة كبيرة من البكربونات صوديوم بشكل جيد.وبعد ذلك يتم رش الماء على أن يتم عجن الخليط بشكل جيد، ويترك بعد ذلك الخليط لمدة تصل إلى نصف ساعة، على أن يوضع في الشمس، وذلك حتى يأخذ لون أسود، وبعد ذلك يتم إذابة العرقسوس في حوالي لتر ونصف من الماء.على أن يتم تصفية العرقسوس، ثم بعد ذلك يوضع في الثلاجة.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ :

أما عن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ، يتم وضع 3 معالق من السوبيا البودرة في الخلاط مع نصف كيلو من اللبن، مع وضع كيس من الفانيليا، وكذلك السكر، ويضرب في الخلاط الجيدة، ثم يوضع في الثلاجة ويقدم مثلج.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻡ :

و تتضمن طريقة عمل الدوم وضع كوب من الدوم البودرة وأيضا المجروش، مع كوب من السكر، على النار، ويترك حتى يذوب الخليط، على النار، بحيث يتم تصفية الخليط بشكل جيد، ويوضع في الثلاجة، على أن يقدم باردا.

مشروبات شهر رمضان



مشروبات رمضانية باردة

وهناك العديد من مشروبات رمضانية باردة يتم تحضيرها في على المائدة، ومن بينها الخشاب والعرسوس والسوبيا، وغير الكثير من المشروبات.

وتعتبر تحضير مشروبات رمضانية باردة من أهم مكونات السفرة المصرية فهي المشروبات التي تخلصك من الجفاف، ونجد أن لكل مشروب منهم طريقة تحضير مختلفة، وجميعهم لهم العديد من المشروبات، ومن أبرزها :

- خشاف :

خلال شهر رمضان ، يتم تحضير خلطة باردة مصنوعة من الفواكه المجففة، المكون من المشمش المجفف والتين والتمر والزبيب والبرقوق ، في الماء مع السكر طوال الليل لتشكيل مشروب لذيذ وصحي.

- سوبيا :

مصنوعة من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر ، ويمكن أن تكون السوبيا بيضاء أو مصبوغة باللون الأحمر، يحظى المشروب بشعبية كبيرة في شهر رمضان .

_ كركديه :

ويعتبر الكركديه مضروب منعش بلون قوي مثل النكهة ، وهي عبارة عن منقوع حلو مصنوع من زهرة الكركديه ، وهو من مشروبات مصرية قديمة

_ مشروب عرق السوس :

وهو مشروب أسود حلو قليلًا ومُر قليلًا مصنوع من جذر عرق السوس، على الرغم من أن مشروب العرقسوس أو عرق السوس لا يناسب ذوق الجميع .

- الخروب :

عصير الخروب هو مشروب مصري تقليدي ، يُشرب عادة خلال شهر رمضان مصنوع من المشروب الصحي والمنعش المليء بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

- التمر هندي :

التمر الهندي شائع جدًا في البلدان العربية، على الرغم من اسمه ، يعتبر مشروبًا حامضًا جدًا ويعتبر توأم الكركديه حيث يتم صنعه بنفس الطريقة تقريبًا، وهي مصنوعة من فاكهة التمر الهندي ممزوجة بالسكر والماء.