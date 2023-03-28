رامز جلال ساخرا من محمد فراج وبسنت شوقي: عملوا فرحهم على سنتين

وقع الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، ضحايا مقلب الفنان رامز جلال ، في برنامج " رامز نيفر إند " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، والذي يعرض في شهر رمضان .

وعلق رامز جلال على قصة الحب التي جمعت محمد فراج ويسنت شوقي، قائلا:" قصص الحب كثيرة في في الوسط الفني".

وقال رامز جلال:" معانا احدث إصدارات الكابلز في الوسط الفني ، دول عملوا فرحهم على سنتين".

وأضاف رامز جلال:" السوشيال ميديا اتقلبت لمدة 4 شهور وفي الاخر عملوا خطوبة فقط ".

وتابع رامز جلال:" دول عملوا فرحهم على٣ أيام، مضيبفا:" إحنا معانا روميو وجوليت السوشيال ميديا".

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذا الفنان محمد رمضان.