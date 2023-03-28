بسبب مسلسل.. محمد فراج يكشف كواليس تعرفه على بسنت شوقي

كشف الفنان محمد فراج، عن كواليس تعرفه على الفنانة بسنت شوقي، قبل أن يتزوجها، قائلا إنه شاهدها للمرة الأولى خلال تواجدها في موقع تصوير مسلسل "تحت السطيرة".



وأضاف "فراج"، خلال تواجده في حلقة برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن موقع تصوير مسلسل تحت السيطرة كانت المرة الأولى التي شاهد فيها الفنانة بسنت شوقي، ومن ثم تعرف عليها، وبدأت القصة بعد ذلك حتى تزوجوا.



وتابع أنه لا يستطيع مشاهدة مباريات الأهلي بتواجد بسنت شوقي، متابعا: "بتطلع عيني، وبتقعد تنكش في حاجات كتير، عشان كده مبحبش اتفرج على ماتشات جنبها".



وحل كلا من محمد فراج وبسنت شوقي، ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند"، كأول حلقة يتم استضافة نجمين بدلا من نجم واحد خلال الحلقة.