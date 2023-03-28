رسالة الإمام الحلقة 6.. مؤامرة على قتل خالد النبوى

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 تطورا جديدا فى الأحداث حيث حرض ابن الوالى على قتل الإمام الشافعى "خالد النبوى" يمنعه من الوصول الى تنيس وحاصره جنود الوالى الى ان انقذه الحفويون.

ويتلقى عمر "رامز أمير " رسالة من هند "سلمى أبو ضيف" وبضرورة أن يتركها لأنها مازالت تحب زوجها السابق الذى توفى.

وتقوم فرح بسيسو "السيدة نفيسة" بزيارة منزل الإمام الشافعى والتقى بزوجته وشقيقته وأولاده.

ووصل الإمام الشافعى إلى تنيس بعد انقاذه من ويلتقى صديقه القديم "علاء قوقة".

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.