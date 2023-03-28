عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 6.. مؤامرة على قتل خالد النبوى

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 تطورا جديدا فى الأحداث حيث حرض ابن الوالى على قتل الإمام الشافعى "خالد النبوى" يمنعه من الوصول الى تنيس وحاصره جنود الوالى الى ان انقذه الحفويون.

ويتلقى عمر "رامز أمير " رسالة من هند "سلمى أبو ضيف" وبضرورة أن يتركها لأنها مازالت تحب زوجها السابق الذى توفى.

وتقوم فرح بسيسو "السيدة نفيسة" بزيارة منزل الإمام الشافعى والتقى بزوجته وشقيقته وأولاده.

ووصل الإمام الشافعى إلى تنيس بعد انقاذه من ويلتقى صديقه القديم "علاء قوقة".  

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

خالد النبوى أروى جودة سلمى ابو ضيف نضال الشافعي الإمام الشافعي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام فرح بسيسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

عاجل..محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط

قرار عاجل حول أموال نظام صدام حسين في العراق

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

إدوارد : دياب مفاجاة حضرة العمدة

تفاصيل مشاركة الفنانة السعودية فاطمة البنوي في استضافة عرض العلا.. تحت النجوم

عائشة بن أحمد تتسبب فى حبرة الجمهور بـ"مذكرات زوج"

فضائح النجوم على مائدة برامج رمضان| حسن شاكوش يهدد بالانسحاب من "العرافة".. ورانيا يوسف تكشف زيجاتها الفاشلة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

ترفض العمل مع سلاف فواخرجى.. من هى فرح بسيسو صاحبة شخصية السيدة نفيسة

تعليق غير متوقع من فريدة سيف النصر تجاه دورها في جعفر العمدة

في ذكراها.. قصة حياة سعاد أحمد المأساوية واكتئاب زوجها

ترشيحاتنا

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأسماك بالأسواق

الوظائف المطلوبة في كندا 2023-2024 وطريقة التقديم للهجرة

توابعه كارثية.. تحذير مرعب من زلزال إسطنبول الكبير بـ تركيا

وفوق كل ذي علم عليم.. علي جمعة: عند التهنئة نقول ألف مبارك وليس مبروك

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس

مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

الهرشة السابعة الحلقة 6.. أمينة خليل تتمسك بعملها وترفض رغبة أدم

فيديو

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ