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الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن اثارة الجدل مرة أخرى حول موضوع الزلازل التي تجتاح العالم، وخروج الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، بتصريحات جديدة أحدثت ضجة غير مسبوقة بشأن توقع زلزال مدمر.

شاهد الفيديو:

أحدث العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، بلبلة بتنبؤاته التي حذر فيها من ظواهر فلكية قد تحدث خلال آخر يومين من شهر مارس وهي اقتران القمر مع الكواكب، وقال ان هذا الاقتران سوف يتسبب في حدوث زلزال مدمر.
ونشر  بالفعل فرانك هوجربيتس تغريدة جديدة حذر  فيها من زلزال مدمر متوقع حدوثه بسبب هندسة الكواكب والتي وصفها بالحرجة وانها من الممكن أن تتسبب في  نشاط زلزالي أكبر في الأيام الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصل قوتها  لأكثر من 6 درجات .

شاهد الفيديو:

أحمد زهران الباحث الهولندي زلزال مدمر هندسة الكواكب نشاط زلزالي

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