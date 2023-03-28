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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي يشيد بموقف كوريا الشمالية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا

صدى البلد

قال جيورجي زينوفيف رئيس قسم إدارة آسيا بوزارة الخارجية الروسية، اليوم /الثلاثاء/، إن "الموقف العادل لكوريا الشمالية بشأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ساعد في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين موسكو وبيونج يانج".

وأضاف زينوفيف: "نحن ممتنون بشكل خاص لأصدقائنا الكوريين على الموقف العادل والمعقول والحكيم والتطلعي الذي اتخذوه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وعلى الدعم الكبير الذي تم تقديمه لبلدنا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وبحسب قوله، تواصل كوريا الشمالية تقديم دعم شامل لروسيا، مشيرا إلى تصميم موسكو على تعزيز الشراكة متعددة الأوجه مع بيونج يانج، مؤكدا أن العلاقات مع كوريا الشمالية "لها قيمة دائمة".

ومن جانبه، أشار سفير كوريا الشمالية في موسكو سين هونج تشول، إلى قدرة الاقتصاد الروسي على مقاومة الضغوط الغربية، وقال "يسعدنا أنه على الرغم من العقوبات والضغط من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، فإن روسيا نجحت في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وزيادة رفاهية الشعب.. نتمنى للشعب الروسي مزيدا من النجاح في المعركة لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها واستقرارها الاستراتيجي تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
 

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