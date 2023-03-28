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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البولبوجي تشيكن.. تعرف على طريقة الوجبات الكورية الشهيرة

صدى البلد

قالت ندى الباشتلي المتخصصة فى الأكل الكوري، إن هوايتها الطبخ والتنوع في الوجبات، مضيفة أن حب والدتها للمسلسلات الكورية مما أيضا جعلها تبدأ في تنفيذ الأكل الكوري
وبدأت تتعلم من اليوتيوب الأكلات الكوري هي وزوجها أحمد.

 

وأضافت ندى خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أنها تعلمت الطبخ من متابعتها لبرامج الطبخ الكوري المترجم، منوها أن زوجها ساعدها علي التعلم وشجعها علي الطبخ والمأكولات.

 

وعرضت متخصصة الطبخ الكوري بعض الوجبات الكوري مثل "طبق البولبوجي تشيكن" بمكونات الأسلوب الكوري بالذوق المصري موضحة طريقة عملها وهي " شرائح دجاج+ بصل أخضر+ الصويا صوص+ سكر+زيت السمسم +معلقة خل كبيرة".

 

واسترسلت "ندى" في عرض بعض الأطباق الكورية الشهيرة وهي "الكيمتشي الكوري" وهو أشهر طبق في كوريا، وهو عبارة عن مخلل كوري مطبوخ  من الكرنب.

 

ندى الباشتلي الأكل الكوري الوجبات

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