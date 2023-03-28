أحمد العمري: الإنشاد موهبة لا تكتمل إلا بالتعلم.. فيديو

قال أحمد سعيد محمد العمري، المنشد الديني ، إنه ولد في محافظة الجيزة وانتقل إلى القرية مع والدي ووالدتي ونشأة في بلدي بالقليوبية، وحصلت على بكالوريوس الزراعة جامعة بنها.



وأضاف العمري، في حوار لصدى البلد، أنه دخل مجال الإنشاد الديني عن طريق النشاط الطلاب في الكلية ، منوها أنه كان يحب قراءة القرآن ويستمع إلى الإذاعة منذ الصغر.

وتابع: وبدأت التحق بمسابقات تابعة للجامعة في مجال الإنشاد الديني، ووالدي ساعدني في ذلك كثيرا بشراء شرائط الكاسيت لي، وبدأت أتعلم على يد الشيخ سعيد حافظ وتتلمذت على يديه فترة كبيرة.



وأكد أن الإنشاد موهبة مكتسبة وتأهيل في نفس الوقت، فالموهبة ليست كل شئ، ولكن لابد من الدراسة والتأهيل والتدريب والتعرف على المقامات الصوتية والموسيقية وعلم الطبقات وعلم الهارموني وعم النغمة عموما.

كما أن المنشد لابد أن يعود أذنيه على السماع يوميا وتدريب نفسه وتعلم الجمل اللحنية الجديدة، فالموهبة مهمة ولكن لا تكتمل إلا بالاهتمام والدراسة والتعلم



وذكر أن مجال الإنشاد في مصر الفترة الأخيرة، أصبح منتشر بشكل كبير ، فهناك الكثير من الشباب الذين يمتلكون المواهب واتجهوا للإنشاد الديني ، فالمجال جيد ولكن يحتاج إلى تشجيع ومنافسة طيبة بين الجميع من الكبير والصغير، فنحن نحتاج إلى الصدق والتجديد والتطوير.