رسالة هامة لقارة أفريقيا.. ميدو يعلق على فوز مصر أمام مالاوي

علق أحمد حسام ميدو على فوز مصر على مالاوي برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مالاوي كانت مهمة لتوصيل رسالة لقارة أفريقيا بأن مصر في طريقها الصحيح".



وأضاف: "هُناك علامات مُضيئة في مباراة مصر ومالاوي، خاصة على مستوى الاطمئنان على منتخب مصر في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه" .



واختتم: "مباراة مالاوي كانت هامة للغاية، لإرسال رسائل خاصة للمنافسين في أفريقيا بأن منتخبنا سيعود".