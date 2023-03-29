لازم يكون جاهز..ضياء السيد يطالب بحصول لاعب الزمالك على فرصة مع المنتخب

طالب ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر الوطني، بحصول أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك على فرصة للمشاركة في المباريات مع منتخب مصر.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تجهيز أحمد فتوح وحصوله على فرصة للمشاركة مع منتخب مصر الوطني".

أضاف: "أشيد بدور محمد هاني ومستواه أمام مالاوي، على المستوى الدفاعي وعلى مستوى الهجومي بصناعة الأهداف" .

واختتم: "مصطفى فتحي يقدم مستويات جيدة مع بيراميدز، ويحتاج إلى المساحات مع منتخب مصر".