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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى مشيدا بالأجواء الرمضانية في مصر: متعة تانية.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالأجواء الرمضانية التي يعيشها المصريين خلال فترة الإفطار والسحور، وتوجههم لقضاء هذه اللحظات في بعض المناطق الشعبية مثل السيدة زينب، وأماكن أخرى.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر في أي وقت «حاجة تانية فعلاً؛ عاوزك تروح السيدة، والحسين، الجمالية، إمبابة؛ أي حتة في مصر متعة تانية في رمضان».

وأشاد موسى، بالأجواء الرمضانية في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد من 111 مليون على أرض مصر لا يوجد لديه إفطار أو سحور خلال شهر رمضان؛ حيث يحب المواطنين أن يعيشوا هذه الأجواء في جميع المناطق بمصر.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا يرصد الأجواء الرمضانية في منطقة السيدة زينب خلال وقت السحور؛ حيث أشاد المواطنين بما يعيشونه من أجواء جميلة لا يشعر بها الشخص سوى في مصر؛ حيث شهدت السيدة زينب قدوم مواطنين من عدة مناطق ومحافظات منها الإسكندرية.

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