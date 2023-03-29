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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت قريطم يفجر مفاجأة بشأن لوحة سيارة ثمنها 50 مليون جنيه

مدحت قريطم
مدحت قريطم

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل تداول ثمن لوحة سيارة معدنية تم طرحها في مزاد، وحقيقة وصول سعرها إلى 50 مليون جنيه.

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وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المزاد لم يغلق على اللوحة المعدنية، حتى الأن، لافتًا إلى أن ثمن اللوحات المميزة يذهب إلى صندوق تحيا مصر.

وأضاف مدحت قريطم، مساء أمس الثلاثاء، أن أغلى لوحة تم بيعها، سابقًا، وصلت إلى حوالي 2.5 مليون أو 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الغرض من طرح هذه اللوحات المعدنية في المزاد العلني؛ هو دعم صندوق تحيا مصر؛ وهو أمر يتم تطبيقه في دول أخرى مثل السعودية والإمارات.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن اللوحة مكونة من 3 حروف؛ وتحمل 3 أرقام متشابهة، لافتًا إلى أنه يبدو أن أحد المواطنين أخطأ في وضع الثمن الذي وصلت إليه اللوحة؛ ليصبح 50 مليونًا بدلاً من 500 ألف جنيه؛ وهو الأمر الذي سيتم كشفه عند إغلاق المزاد على اللوحة المعدنية.

وشدّد مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، على أنه إذا وصل ثمن اللوحة إلى 55 مليون جنيه؛ وتراجع الشخص الذي استقر عليه المزاد عن دفع هذا الثمن؛ فإنه سيخسر قيمة التأمين على اللوحة (حوالي 10 آلاف جنيه فقط).

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