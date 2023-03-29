منافسة تسلا موديل 3 .. مرسيدس تكشف عن CLA الجديدة

ستدخل مرسيدس-بنز في معركة مباشرة مع سيارة تسلا موديل 3 الناجحة عالمياً من خلال تقديم جيل جديد كليًا من سيارة CLA سيدان المدمجة بأربعة أبواب ، والتي من المقرر تطويرها في إطار استراتيجية العلامة التجارية "الكهرباء أولاً".

مرسيدس CLA

من المقرر أن يتم عرض السيارة الاختبارية التي تستعرض السيارة الكهربائية ذات الحد الأقصى لعام 2025 لأول مرة في معرض ميونيخ للسيارات في سبتمبر ، عندما سنحصل على فهم أفضل لما تحتفظ به العلامة التجارية الألمانية لما تسميه فئة "Entry Luxury" في محفظتها.

وفقًا لموقع Autocar البريطاني، سيتم تقديم سيارة مرسيدس بنز CLAالقادمة في نوعين مختلفين ، بدءًا من الإصدار الكهربائي بالكامل واستمرارًا مع طراز هجين سيصل بعد حوالي ستة أشهر من تقديم السيارة الكهربائية.

وفقًا لـ Autocar، ستجلس CLAالقادمة على منصة Mercedes Modular Architecture (MMA) ، وستكون في شكل كهربائي خالص، مصممة للعمل مع حزمة بطارية 800 فولت يمكنها قبول ما يصل إلى 350 كيلووات من الطاقة عند الشحن ، من أجل زيادة شحن من 10 إلى 80 بالمائة من حالة الشحن (SoC) في حوالي 30 دقيقة من شاحن DCعالي الطاقة.

ويشاع أن CLA الكهربائية الجديدة تعمل في كل من متغيرات الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي ، مع استخدام كل من المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم من الجيل الثاني والتي تحمل الاسم الداخلي eATS2.0، بالاقتران مع عاكس كربيد السيليكون المطور حديثًا ، ستوفر المحركات الدافع من خلال علبة تروس ذات سرعتين، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الإعداد سيكون أمرًا قياسيًا في كل من إصدارات الدفع الأمامي والدفع الرباعي.

ومن المقرر أن تتلقى حزمة بطارية جديدة من فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، ويقال أن الجيل الثالث من مرسيدس-بنز CLA أكثر كفاءة من الطرز الحالية للشركة التي تستخدم الليثيوم أيون.

مع جسم أطول من الطراز الحالي (تقول الشائعات أنه سيبلغ طوله حوالي 185 بوصة أو 4.7 مترًا) ، تم اكتشاف سيارة السيدان الكهربائية الألمانية الجديدة للاختبار لأول مرة الشهر الماضي ، عندما تمكن مصورو التجسس من الاقتراب منها، تم ملاحظة زيادات في موصل شحن السيارة ، مما يؤكد أن مرسيدس-بنز كانت تعمل بالفعل على سيارة كهربائية مدمجة جديدة.

مع الظهور المتوقع لأول مرة في وقت ما من العام المقبل ، سيتنافس الجيل التالي من CLAأيضًا مع BMW i4و Polestar 2، مما يجلب بعض التنافس الذي تشتد الحاجة إليه في هذا القطاع الخاص من السيارات.