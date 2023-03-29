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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش مصدق يا حبيبي.. حسين الشحات ينعى والده بكلمات مؤثرة

حسين الشحات ووالده
حسين الشحات ووالده

نعى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والده بكلمات مؤثرة من خلال رسالة كتبها له.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلاً: “لحد دلوقتي مش مصدق يا حبيبي طيب مين هيكلمني بعد الماتش ويصلح اخطائي ويزعقلي لو مش موفق طيب مين هيقولي انت احسن لاعيب ف مصر كمل زي ما انت ودوس ع نفسك تاني يا حبيبي طيب مين وعد احمد واسر وتيم يعلمهم كوره زي ما علمتني ووعدهم إنك هتخليهم أحسن مني أقولهم إيه دلوقتي”.

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وأضاف حسين الشحات: “حاسس ان بحلم يارب يبقي حلم واصحي اشوفك تاني واخدك ف حضني، انت ف مكان احسن عند ربنا الا احسن واحن مننا كلنا ربنا يرحمك يا حبيبي يارب”.

نعي حسين الشحات لوالده

واختتم حسين الشحات: “مافيش احن منك ولا اطيب منك طول عمرك طيب ودائما كنت بتحب الهزار والضحك زي ف الصور، كنت عمال ادور عليك ف وسط الناس كنت مستنيك تيجي والله واشوفك كنت حاسس هشوفك، كان نفسي تبقي موجود وتشوف الناس الا كانت موجودة والناس اللي بتحبك ربنا يرحمك يا بابا يارب”.

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