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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته أمام مالاوي.. الأهلي يكشف موقف الشناوي النهائي من مواجهة الهلال

الشناوي
الشناوي

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن موقف محمد الشناوي، حارس الفريق الأول، من مواجهة الهلال السوداني المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم السبت القادم، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال سعد شلبي في تصريحات عبر برنامج “على مسئوليتي: ”التقرير المبدئي الخاص بمحمد الشناوي، يؤكد مشاركته في مباراة الأهلي والهلال".

وأضاف: “إصابة الشناوي كانت إجهاد فى العضلة الخلفية، وهناك تواصل بين طبيب الأهلي والجهاز الفني لـ المنتخب الوطني لعمل الفحوصات اللازمة”.

الأهلي يمتلك جماهير كبيرة

واختتم: “النادي الأهلي أحد أكبر الأندية التى تمتلك جماهير، وفى وقت قصير جدًا كان هناك نفاذ لـ التذاكر الخاصة بـ مباراة الأهلي و الهلال السوداني”.

الأهلى محمد الشناوي سعد شلبي الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا

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