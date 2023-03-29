أنوشكا: مشاركة وفاء عامر فى “الأجهر” من أسباب قبولي للعمل |خاص

كشفت الفنانة أنوشكا عن علاقة الصداقة التى تجمعها بالفنانة وفاء عامر منذ التعاون الأول بينهما فى مسلسل “راجعين يا هوى" فى تصريح خاص لصدى البلد.

وقالت الفنانة أنوشكا:"هناك كيمياء كبيرة بينى وبين وفاء عامر،منذ تعاوننا الأول فى مسلسل "راجعين يا هوى" ووجودها فى “الأجهر” كضيف شرف من أسباب قبولى للمشاركة فى العمل.

وتواصل الفنانة أنوشكا وصناع مسلسل الأجهر التصوير فى بيروت.

مسلسل “الأجهر” تدور قصته حول تاجر ألماس يعمل بالتهريب من أفريقيا، نال إشادات في انطلاقة عرضه لاعتماده على مشاهد ومناطق تصوير جديدة، برزت في الحلقات الأولى.

المسلسل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته مع عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت كلا من درة وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأنوشكا وغيرهم.

مسلسل الأجهر تدور أحداثه في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ومسؤلا عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلى عدد من الدول الافريقية.