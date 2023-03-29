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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أصدر نادي الهلال السوداني، بيان عاجل، بعد وصوله إلى القاهرة، قبل مواجهة الأهلي المصيرية، يوم السبت القادم، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات بببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال رسالة للجماهير، عبر موقع التواصل الإجتماعي: “طمأن الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، ورئيس بعثة فريق الكرة بالقاهرة، الجماهير على وصول البعثة إلى معقل الأهلي”.

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وأضاف: “أشاد علي عيسى بالاستقبال الطيب الذي حظيت به البعثة عند وصولها مطار القاهرة، ممتدحا موقف السفارة السودانية بمصر، ونادي الأهلي، الذي تواجد في الاستقبال بوفد رفيع تقدمه سمير عدلي المدير الإداري للمارد الأحمر”.

وأكمل: “وثمن علي عيسى على دور الجماهير الزرقاء التي توافدت بكثافة، وقدمت دفعة معنوية كبيرة لأفراد البعثة، مشيدًا بموقفها ومن خلفها اللجنة التي نظمت الاستقبال الذي وصفه بالأنيق”.

الهلال السوداني يشكر إدارة مطار القاهرة

واختتم: “كما تم شكر إدارة مطار القاهرة على تعاملها الجيد مع البعثة، وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بعودة فريق الهلال ببطاقة الترقي للدور القادم”.

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بيان عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية بدوري أبطال إفريقيا

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