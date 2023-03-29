عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صدمة قوية لمسئولي الأهلي بقرار عاجل، قبل مواجهة الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “كاف خاطب النادي الأهلي أن حتمًا ولابد من إعطاء الهلال السوداني الشقيق 2500 تذكرة”.

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

نجم الزمالك السابق يطلب رحيل 4 لاعبين عن الفريق

أخطاء كثيرة.. عبد الواحد السيد يفتح النار على مدرب الزمالك المحتمل

بيان عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية بدوري أبطال إفريقيا

وتابع: “تم طرح 50 ألف تذكرة من جانب الأمن ومشكورين جدًا به، لكن أصبح وجود قرار بوجود 2500 تذكرة للهلال السوداني من جانب الأهلي، أنا شخصيًا فشلت في الحصول على تذكرة واحدة ولم يرد عليا أعضاء إدارة الأهلي سوى عضو وحيد، وقد يكونوا مشغولين”.

الأهلي ضد الهلال السوداني

واختتم: “الأهلي مُلزم بتوفير 2500 تذكرة لنادي الهلال، وهيخاطبوا الكاف بزيادة سعة الجماهير ليصبح 52 ألفًا و500 مشجع في المباراة”.

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا الاتحاد الافريقي كاف الأهلي ضد الهلال السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة |تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغوط

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

أمريكا.. مقتل شخص في إطلاق نار داخل نادٍ رياضي بأوهايو

دعاء اليوم السابع من رمضان.. تقرب به إلى ربك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

بسبب بيرسينج البطن.. ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة |شاهد

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ