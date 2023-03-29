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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يطلب رحيل 4 لاعبين عن الفريق

الزمالك
الزمالك

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق، ومدرب عام البنك الأهلي، أن هناك عناصر كثيرة لا تستحق البقاء داخل القلعة البيضاء في الموسم القادم، مشيرًا إلى أن هناك عناصر من الصفقات الجديدة لم تقدم المستوى المطلوب منذ التعاقد معهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "جمهور الزمالك وصل لمرحلة صعبة بسبب الخروج من البطولات والخسائر الأخيرة من المباريات، النادي يعيش فترة عصيبة في الفترة الماضية".

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وواصل: "أتوقع رحيل عدد كبير من لاعبي الزمالك مع نهاية الموسم ولن أتحدث عن أي أسماء حتى لا يغضب مني أحد، ومعظم الصفقات الجديدة ليست على المستوى، وهناك لاعبون آخرون من القدامي كان يجب رحيلهم، وأحمد بلحاج كان لاعبا جيدا في أسوان لكن حتى الآن لم يتأقلم مع الزمالك الذي لا يمتلك رفاهية الوقت".

وأكمل: "كنت أتمنى أن ينضم عبدالله السعيد لنادي الزمالك، وابراهيم عادل ومحمد حمدي الظهير الايسر، ومحمود حمادة لاعب فاركو".

وأكد عبدالواحد أنه يفضل الإبقاء على نبيل عماد دونجا والتعاقد مع محمود حمادة من فاركو، مع رحيل عمرو السيسي عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

نجم الزمالك السابق يطلب رحيل بعض اللاعبين

وزاد: "يجب أن يرحل محمد عبدالغني ومصطفى الزناري عن نادي الزمالك، بعد تراجع مستواهما، ويجب فقط الإبقاء على الونش وحسام عبدالمجيد ومحمود شبانة والتعاقد مع مدافع، كما أن مصطفى شلبي لم يقدم المستوى المأمول حتى الآن مع نادي الزمالك، وأعتقد أنه مازال في حاجة لفرصة أكبر لتقديم المستوى الأفضل الذي كان عليه نادي انبي".

وأتم: "لو الزمالك تعاقد مع ظهير أيمن، يجب أن يرحل حمزة المثلوثي عن الفريق الأبيض، فهو عليه علامات استفهام كثيرة، فهو لاعب أجنبي مقيد وموجود بالنادي ولم يقدم الإفادة الكبرى للفريق، وظهر فقط عندما كان يلعب كمساك ثالث مع فيريرا".

الزمالك البنك الاهلي محمد عبدالواحد القلعة البيضاء أحمد بلحاج

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