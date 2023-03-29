أخطاء كثيرة.. عبد الواحد السيد يفتح النار على مدرب الزمالك المحتمل

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق ومدرب عام فريق البنك الأهلي، أن الزمالك لن يستطيع التتويج بأي بطولة هذا الموسم، ولكن لابد من التعاقد مع مدرب في الوقت الحالي للتخطيط للموسم الجديد من أجل الاستقرار على القوام الأساسي الذي سيعمل معه في الموسم الجديد وكذلك الراحلون.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "من الصعب أن يحقق الزمالك أي بطولة هذا الموسم، ويجب انتقاء المدير الفني الجديد واللاعبين بعناية شديدة".

وأضاف: "لابد من اختيار مدير فني أجنبي بسيرة ذاتية قوية لنادي الزمالك، الابتعاد عن ترشيحات الوكلاء قدر الإمكان، هناك مدربون نسمع عنهم لم يقدموا أي شيء مطلقًا طوال الفترة الماضية، سمعت بعض الأسماء التي لا ترتقي للمرور بجوار النادي".

وزاد: "عملت مع تاكيس جونياس، وأرى أنه لا يصلح لتدريب نادي الزمالك، هو مدرب جيد لفرق وادي دجلة وسموحة وغيرهما لكن لن يستطيع قيادة فريق بحجم الزمالك، هو شخصية محترمة ومدرب مميز، لكن لن يصلح للأبيض".

تعليق عبد الواحد بشأن احتمالية تدريب تاكيس لـ الزمالك

وأتم: "تاكيس يحب يلعب كرة على الأرض، وكانت هناك أخطاء كثيرة في وادي دجلة لكن لم يكن هناك ضغط عليه بسبب عدم وجود جماهير، لذلك فالأخطاء في الزمالك لن يتحملها أحد، ولن يستطيع تقديم الكرة التي يريدها مع النادي".