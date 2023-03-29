عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاتم صلاح: تفاصيل شخصيتي في مسلسل «الصفارة» مكتوبة بدقة

صدى البلد

كشف الفنان حاتم صلاح خلال مداخلة لبرنامج "هو ليلة في 30 ليلة" على "ميجا اف اف" أنه يحب أن يترك "لازمة" أو حالة كوميدية تربطه بالجمهور، فمثلا شخصية  نفادي في مسلسل "الكبير أوي" هناك لازمة "الغمزة" التي اشتهر بها، وفكرة "الباروكة" التي ابتكرها المخرج أحمد الجندي. 

مضيفاً أن هناك إضافات ومقترحات من فريق العمل، ويقوم المخرج أحمد الجندي بتجميعها وانتقاء الأفضل منها.

وتابع: "شخصيتى فى مسلسل "الصفارة" جميع تفاصيلها مكتوبة بدقة، كما أن كواليس العمل في المسلسل ممتعة والتمثيل مع الفنان أحمد أمين مميزة ومختلفة للغاية.

وأكد الفنان حاتم صلاح أن فكرة المشاركة في مسلسلين فى موسم واحد، فائدة فنية كبيرة له برغم من الجهد المبذول في العملين.. مشيرًا إلى أنه عاشق للكوميديا، ويشعر بسعادة كبيرة في تجسيد أدوار الكوميديا، ويتمنى أن يقدم أدوارًا مختلفة عن الكوميديا لكي تظهر مواهبه الفنية.

وقال “صلاح” إن موافقته على مسلسل "الصفارة" جاء بسبب مشاركة أحمد أمين في المسلسل، فقد شارك مع أمين في فرقة المسرح التي قدّمت أكثر من 10 مسرحيات على قناة "دي إم سي".. وأضاف أنه انتهى من تصوير مسلسل "الصفارة"، وحاليًا يقوم بإكمال مشاهده في مسلسل الكبير أوي.
 

مسلسل الصفارة الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح مسلسل الكبير أوي الفنان أحمد أمين المخرج أحمد الجندي مسلسل الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

ترشيحاتنا

نحكّم عقلنا|شوبير يوجّه رسالة نارية لمسئولي الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ