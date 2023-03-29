حاتم صلاح: تفاصيل شخصيتي في مسلسل «الصفارة» مكتوبة بدقة

كشف الفنان حاتم صلاح خلال مداخلة لبرنامج "هو ليلة في 30 ليلة" على "ميجا اف اف" أنه يحب أن يترك "لازمة" أو حالة كوميدية تربطه بالجمهور، فمثلا شخصية نفادي في مسلسل "الكبير أوي" هناك لازمة "الغمزة" التي اشتهر بها، وفكرة "الباروكة" التي ابتكرها المخرج أحمد الجندي.

مضيفاً أن هناك إضافات ومقترحات من فريق العمل، ويقوم المخرج أحمد الجندي بتجميعها وانتقاء الأفضل منها.

وتابع: "شخصيتى فى مسلسل "الصفارة" جميع تفاصيلها مكتوبة بدقة، كما أن كواليس العمل في المسلسل ممتعة والتمثيل مع الفنان أحمد أمين مميزة ومختلفة للغاية.

وأكد الفنان حاتم صلاح أن فكرة المشاركة في مسلسلين فى موسم واحد، فائدة فنية كبيرة له برغم من الجهد المبذول في العملين.. مشيرًا إلى أنه عاشق للكوميديا، ويشعر بسعادة كبيرة في تجسيد أدوار الكوميديا، ويتمنى أن يقدم أدوارًا مختلفة عن الكوميديا لكي تظهر مواهبه الفنية.

وقال “صلاح” إن موافقته على مسلسل "الصفارة" جاء بسبب مشاركة أحمد أمين في المسلسل، فقد شارك مع أمين في فرقة المسرح التي قدّمت أكثر من 10 مسرحيات على قناة "دي إم سي".. وأضاف أنه انتهى من تصوير مسلسل "الصفارة"، وحاليًا يقوم بإكمال مشاهده في مسلسل الكبير أوي.

