أمريكا.. مقتل شخص في إطلاق نار داخل نادٍ رياضي بأوهايو

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل رجل في إطلاق نار بصالة ألعاب رياضية غرب كولومبوس بولاية أوهايو.

وحسب صحيفة "ذا كولومبوس ديسباتش"، استجابت شرطة كولومبوس لحادث إطلاق نار في النادي الرياضي "Esporta Fitness" قبالة طريق هيليارد روما في حوالي الساعة 8:45 مساءً.

وأضافت الشرطة أنهم عثروا في داخله على شخص نُقل إلى مستشفى قريب وأعلن فيما بعد وفاته.

وكان عمار سينج، 17 عامًا، وشقيقته يتدربان داخل الصالة، عندما سمع خمس إلى ست طلقات قادمة من ملعب كرة السلة بالنادي.

وأوضح أنهما ظناً في البداية أن الطلقات خاطئة واعتقدا أنها أوزان سقطت، وسرعان ما شقا طريقهما إلى مخرج الطوارئ ليعرفا بالواقعة.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن أسباب الحادث أو منفذ إطلاق النار.