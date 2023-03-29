عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغوط

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الليلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن "التشريعات القضائية" المُثيرة للجدل والتي أعلن أمس تجميدها "بشكل مؤقت" حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو القادم ليتيح فرصة للحوار بشأنها مع المعارضة. 
وقال بايدن ردًا على سؤال أحد الصحفيين في نورث كارولاينا عن التشريعات القضائية الإسرائيلية "أتمنى أن يرحل (نتنياهو) عنها"، مُشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها المواصلة في هذا المسار، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في التدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية. 
وعن إمكانية توجيهه دعوة إلى "نتنياهو" لزيارة البيت الأبيض، رد بايدن "ليس خلال الفترة القريبة"، وهو ما يعكس أزمة عميقة بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة نتنياهو تحدث عنها في الآونة الأخيرة مُحللون إسرائيليون بارزون، خاصة منذ أحداث بلدة "حوارة" الفلسطينية ودعوة وزير إسرائيلي متطرف إلى محوها قبل تراجعه عن تصريحاته جراء موجة عارمة من الادانات الإقليمية والدولية. 
وجاء رد "نتنياهو" على الرئيس الأمريكي فوريًا، وقال في بيان "إسرائيل دولة ذات سيادة، تصنع قراراتها، بناء على إرادة شعبها وليس بناء على الضغط من الخارج، بما في ذلك.. أفضل الأصدقاء". 
وأكد أن حكومته تحاول الوصول إلى اتفاق عام بشأن ما يسميها "إصلاحات القضاء"، والتي ترى شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي أنها ترمي إلى إحداث تغييرات جوهرية بنظام القضاء، تؤثر على استقلاليه وتقوض الديمقراطية. 
وأضاف نتنياهو أن "التحالف الإسرائيلي الأمريكي غير قابل للكسر وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تتغلبان دائما على الخلافات العارضة بينهما. 
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ضغوطا أمريكية مورست على حكومة نتنياهو ليعلن عن تجميد التشريعات المثيرة للجدل والتي تسببت في خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع الإسرائيلية قبل يومين، خاصة بعد إقالته لوزير الدفاع يوآف جالانت بسبب انحيازه في وقت سابق إلى صفوف المُعارضة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

ترشيحاتنا

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ