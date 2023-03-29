بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغوط

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الليلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن "التشريعات القضائية" المُثيرة للجدل والتي أعلن أمس تجميدها "بشكل مؤقت" حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو القادم ليتيح فرصة للحوار بشأنها مع المعارضة.

وقال بايدن ردًا على سؤال أحد الصحفيين في نورث كارولاينا عن التشريعات القضائية الإسرائيلية "أتمنى أن يرحل (نتنياهو) عنها"، مُشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها المواصلة في هذا المسار، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في التدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وعن إمكانية توجيهه دعوة إلى "نتنياهو" لزيارة البيت الأبيض، رد بايدن "ليس خلال الفترة القريبة"، وهو ما يعكس أزمة عميقة بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة نتنياهو تحدث عنها في الآونة الأخيرة مُحللون إسرائيليون بارزون، خاصة منذ أحداث بلدة "حوارة" الفلسطينية ودعوة وزير إسرائيلي متطرف إلى محوها قبل تراجعه عن تصريحاته جراء موجة عارمة من الادانات الإقليمية والدولية.

وجاء رد "نتنياهو" على الرئيس الأمريكي فوريًا، وقال في بيان "إسرائيل دولة ذات سيادة، تصنع قراراتها، بناء على إرادة شعبها وليس بناء على الضغط من الخارج، بما في ذلك.. أفضل الأصدقاء".

وأكد أن حكومته تحاول الوصول إلى اتفاق عام بشأن ما يسميها "إصلاحات القضاء"، والتي ترى شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي أنها ترمي إلى إحداث تغييرات جوهرية بنظام القضاء، تؤثر على استقلاليه وتقوض الديمقراطية.

وأضاف نتنياهو أن "التحالف الإسرائيلي الأمريكي غير قابل للكسر وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تتغلبان دائما على الخلافات العارضة بينهما.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ضغوطا أمريكية مورست على حكومة نتنياهو ليعلن عن تجميد التشريعات المثيرة للجدل والتي تسببت في خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع الإسرائيلية قبل يومين، خاصة بعد إقالته لوزير الدفاع يوآف جالانت بسبب انحيازه في وقت سابق إلى صفوف المُعارضة.