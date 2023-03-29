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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال توجهها لأمريكا.. أول تعليق لـ رئيسة تايون بعد تهديد الصين

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان

أكدت رئيسة تايوان تساي إنج ون أنها لن تستسلم لأي ضغوط خارجية من أجل منع بلادها من التواصل مع العالم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك لدى مغادرتها البلاد متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متحدية تهديدات الصين بالانتقام إذا التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وحذّرت الصين، التي تقول إن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي تتبعها، مرارًا وتكرارًا المسؤولين الأمريكيين من مقابلة تساي، واعتبرتها دعمًا لرغبة الجزيرة في استقلالها عن بكين.

وكانت الصين هدّدت بالرد، إذا التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي برئيسة تايوان تساي إنج ون أثناء جولتها المزمعة للولايات المتحدة.

وقال تشو فنجليان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني "إذا اتصلت رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي، فسيكون ذلك استفزازًا آخر ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويضر بسيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف: "نحن نعارض ذلك بشدة وسنتخذ بالتأكيد إجراءات للرد بحزم".

من جانبه، أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا ترى مبررًا لردة الفعل الصينية "المبالغ فيها" بشأن توقف رئيسة تايوان تساي إنج ون في الولايات المتحدة خلال رحلتها إلى أمريكا الوسطي وزيارة جواتيمالا وبليز.

وأكد المسؤول بالإدارة الأمريكية حسبما نقلت وكالة "رويترز"، أن توقف رئيسة تايوان في الولايات المتحدة لا يخالف تمسك البلاد بمبدأ الصين الواحدة.

مجلس النواب الأمريكي رئيسة تايوان ضغوط خارجية الولايات المتحدة كيفن مكارثي

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