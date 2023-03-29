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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يختار تشكيل الأهلي الأمثل أمام الهلال السوداني

صدى البلد

‎ اختار ضياء السيد نجم الأهلي السابق التشكيل الأمثل للأهلي أمام الهلال السوداني، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

 وجاء تشكيل ضياء السيد الذي اختاره على النحو الآتي:  

حراسة المرمى: الشناوي  

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – عبد المنعم – علي معلول  

الوسط: ديانج – حمدي فتحي – السولية

 الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – أحمد عبد القادر‎

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس اندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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