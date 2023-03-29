سوريا.. بشار الأسد يعين 5 وزراء جدد في الحكومة

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، قرارا بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء في الحكومة وهم وزارة النفط والثروة المعدنية، والتجارة وحماية المستهلك، والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الدولة.

وجاء المرسوم رقم 91 للعام 2023 للرئيس السوري، الذي ينص على تعين الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

كما أنهي المرسوم عمل المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.