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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع أحد الشركات اليونانية فرص التعاون الاستثماري

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلي شركة Mytilineos اليونانية الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة بحضور نها كمال، رئيس مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر في أثينا، وأحمد منجى بدر، ممثل إدارة الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، وذلك لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في مصر .

وتدرس الشركة ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة في مجالات بناء محطات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز الطبيعي والبنية الأساسية والحلول الهندسية المستدامة في ضوء الخبرة الواسعة التي تتوافر لدى الشركة في هذه المجالات. 
 

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واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ما قامت به مؤخراً الحكومة المصرية من جهود لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، مشيراً إلى أنه قد تم منح  13 رخصة ذهبية للشركات وأنه يجري حالياً دراسة 40 طلب للحصول على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات والقطاعات.

وأضاف حسام هيبة أن هناك بالفعل  مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية تم توقيعها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بلغ عددها 23 مذكرة واتفاقية إطارية من بينها 9 اتفاقيات قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات التي تبدي اهتمامها بضخ المزيد من الاستثمار لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر بغرض التصدير خاصةً في ظل ما تم إقراره من حوافز للاستثمار في هذا القطاع ومع توافر بنية تحتية متقدمة وفائض طاقة وغيرها من مقومات الاستثمار بمصر.  

يذكر أن شركة MYTILINEOS هي شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة والمجالات الصناعية ولها تواجد كبير في قارات العالم الخمس ويتركز نشاطها في قطاعين رئيسيين هما قطاع الطاقة وقطاع المعادن وتأتي في طليعة الشركات التي تعمل في مجال تحول الطاقة وتقدم نفسها على أنها نقطة مرجعية في مجال التعدين الأخضر في أوروبا.

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