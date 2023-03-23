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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشجيع الشركات على الطروحات.. تعاون بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية

صدى البلد

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الشهر الماضي، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية برئاسة اللواء/ ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، وهبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس اللجنة.

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء ياسر أحمد عباس على حرص حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة، و رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على تفعيل دور اللجنة وإزالة كافة العقبات على كافة الأصعدة لسرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، واكد سيادته علي دور اللجنة في اقتراح التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل علي تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .

وأعلنت هبة الصيرفي أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية بخطوات محددة وذلك للتعاون من أجل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وبيان ما سيعود عليها من مزايا وفوائد جراء ذلك، وأيضا التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبيان المزايا والعوائد المتوقعة على تلك الاستثمارات.  

واتفق الجانبان على تبادل البيانات والمعلومات وكل ما يلزم لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الطرفين، والتوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بالفروع المختلفة لمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، والتنسيق بين الطرفين لسرعة إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات للشركات المقيدة، والتعاون في مجال التدريب وإقامة فعاليات لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة المصرية.

وشارك في الاجتماع من البورصة المصرية كلا من:علاء والي - مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال، و زكريا حمزة - نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة، و وسام صبري - مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية بالبورصة المصرية.

ومن جانب الهيئة كلا من: المستشار آسر منير - المستشار القانوني للهيئة، والدكتورباسم عبد العزيز - مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف عيد - مدير عام الإدارة العامة للدعم التشريعي، والسيد/صابر إبراهيم - مدير الوحدة القانونية لدعوة الجمعيات، وأحمد مهدي - باحث أول بالهيئة، والسيد/محمد البربري - باحث أول بالهيئة، عابد مهران - باحث أول بالهيئة.

البورصة المصرية التنمية الاقتصادية الاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار البورصة

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