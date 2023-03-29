24 معدة إضافية لمنظومة الخدمات والطوارئ بأحياء بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء ومدير الجراج.

واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع كفاءة 24 من معدات الأحياء والانقاذ والطوارئ، مابين سيارات شفط مياة ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

معدات تدخل الخدمة فى بورسعيد عقب رفع كفاءتها IMG-20230329-WA0030 IMG-20230329-WA0029 IMG-20230329-WA0031 IMG-20230329-WA0023 IMG-20230329-WA0024 IMG-20230329-WA0027 IMG-20230329-WA0021 IMG-20230329-WA0025 IMG-20230329-WA0018 IMG-20230329-WA0013 IMG-20230329-WA0017 IMG-20230329-WA0012 IMG-20230329-WA0014 IMG-20230329-WA0016 IMG-20230329-WA0011

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.