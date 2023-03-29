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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

24 معدة إضافية لمنظومة الخدمات والطوارئ بأحياء بورسعيد

عقب رفع كفاءتها محافظ
عقب رفع كفاءتها محافظ بورسعيد يستعرض ٢٤ معدة تعود للخدمة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة  وعدد من رؤساء الأحياء ومدير الجراج.

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واستمع محافظ بورسعيد لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع كفاءة 24 من معدات الأحياء والانقاذ والطوارئ، مابين سيارات شفط مياة ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس،  لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء،  تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

معدات تدخل الخدمة فى بورسعيد عقب رفع كفاءتها

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وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات. 

 

 ولفت محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

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