محافظ بورسعيد: كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، خلال جولته اليوم ، اعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع الرابط بين منطقتي بنك الاسكان وشباب الخريجين ،والذي يشهد أعمال تطوير للمرة الأولى تأتي أعمال التطوير استجابة لقطاع كيير من المواطنين.
رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وهالة ابو العز رئيس حي الضواحي والمهندسة إحسان بورما مديرة الطرق والأجهزة المعنية.
وتابع محافظ بورسعيد سير العمل والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة مستعرضا مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة ،وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة.
ووجه محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة.
وأشار الغضبان أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء السكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد .
وأكد محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن و تقديم كافة سبل الراحة له و الإسراع في المشروعات الجاري العمل بها .