محافظ بورسعيد: كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، خلال جولته اليوم ، اعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع الرابط بين منطقتي بنك الاسكان وشباب الخريجين ،والذي يشهد أعمال تطوير للمرة الأولى تأتي أعمال التطوير استجابة لقطاع كيير من المواطنين.

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وهالة ابو العز رئيس حي الضواحي والمهندسة إحسان بورما مديرة الطرق والأجهزة المعنية.



وتابع محافظ بورسعيد سير العمل والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة مستعرضا مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة ،وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة.



ووجه محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة.

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير IMG-20230329-WA0009 IMG-20230329-WA0008 IMG-20230329-WA0000 IMG-20230329-WA0004 IMG-20230329-WA0005 IMG-20230329-WA0003 IMG-20230329-WA0001 IMG-20230329-WA0007 IMG-20230329-WA0006 IMG-20230329-WA0002

وأشار الغضبان أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء السكانية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن و تقديم كافة سبل الراحة له و الإسراع في المشروعات الجاري العمل بها .