قومي المرأة يهنئ وكيل تعليم بورسعيد بعضويتها في لجنة الأمانة العامة للمجلس

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، نجلاء إدوارد مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد وسعاد الديب عضو المجلس وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

ورحبت وكيل تعليم بورسعيد بالحضور معربة عن بالغ سعادتها بهذه الزيارة التي توطد العلاقة بين تعليم بورسعيد والمجلس القومي للمرأة مشيرة إلى جهود المجلس في تقديم الدعم والرعاية وبرامج وجلسات التوعية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وأكدت نجلاء إدوارد أن المجلس القومي للمرأة يقوم بالعديد من الأنشطة التي تتسع لتشمل عددا من المحاور؛ هي التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، وتمكين الفتاة المصرية بالإضافة إلى استمرار المجلس في العمل على أنشطة البرنامج الوطني للقيادات النسائية، بهدف تعزيز دور المرأة في الحياة العامة.

وعلى هامش اللقاء أهدت مقرر قومي المرأة درع المجلس لوكيل تعليم بورسعيد ابتهاجا وتهنئة لحصولها على عضوية لجنة التعليم بالأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة متمنية لها دوام التقدم والرقي.