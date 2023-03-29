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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أوتوماتيك بأسعار أقل من 240 ألف جنيه| صور

سيارات مستعملة ذات
سيارات مستعملة ذات حضور أوتوماتيك

يلجأ الكثير من المواطنين المصريين الآن الي شراء سيارات مستعملة، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من السيارات، وتتميز السيارات المستعملة، بتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود ومن هذه الطرازات ، سيارة شيفروليه اوبترا، وسوبارو امبريزا، وشيفروليه كروز، وبروتون ساجا، وهوندا سيتي.

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 240 ألف جنيه :

1- هوندا سيتي

تقدم سيارة هوندا سيتي موديل 2009 للبيع باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيتي

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2009 في سوق السيارات المستعمل بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

2- شيفروليه اوبترا

قامت سيارة  شيفروليه اوبترا موديل 2009 بقطع مسافة تصل الي 190 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية، وبها رخصة سارية حتي شهر 10 من العام الجاري .

شيفروليه اوبترا

يصل سعر سيارة  شيفروليه اوبترا موديل 2009 في سوق السيارات المستعملة الي 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سوبارو إمبريزا

تستخدم سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 علي ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوبارو إمبريزا

يبلغ سعر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 في سوق السيارات المستعمل الي 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

4- شيفروليه كروز

تمتلك سيارة  شيفروليه كروز موديل 2011 محرك سعة 1600 سي سي، وتقدم للبيع باللون الرمادي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

شيفروليه كروز

يبلغ سعر سيارة  شيفروليه كروز موديل 2011 في سوق السيارات 235 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 94 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية او خارجية، وبها رخصة سارية حتي شهر 12 من العام الجاري.

بروتون ساجا

سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2012 المستعملة يصل الي 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

 

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