سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر | صور

كشفت شيفروليه عن الأسعار الجديدة للنسخة الشهيرة "شيفروليه الدبابة" والتي تنتمي إلى فئة النقل، وشهدت هذه السيارة زيادة في اسعارها بعد طرح موديلات 2024 للمرة الأولى خلال العام الجاري، لتقدم الفئة الأولى بقيمة سعرية قدرها 575.500 جنيه.

وتتراوح هذه الزيادة السعرية بين 22 الفا و 500 جنيه، وحتى 24 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة في السوق المصري، بين موديلات 2024 الجديدة للسيارة شيفروليه الدبابة، والتي نتحدث عن مواصفاتها الفنية واحدث اسعارها في هذا الموضوع.

شيفروليه الدبابة

تأتي السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بواجهتها الامامية المعروفة، ذات الملامح الحادة، مع شبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، ومفهوم ثنائي الابواب، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية كبيرة الحجم، ومتعددة الاغراض.

شيفروليه الدبابة

وتضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024، بعض الكماليات، منها مكيف هواء، ونظام صوتي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 79 حصانا، وعزم دوران 176 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

شيفروليه الدبابة

السعر الجديد لـ شيفروليه الدبابة بعد طرح موديل 2024

الفئة الاولى شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة قدرها 575.500 جنيه بدلاً من 553.000 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة قدرها 585.800 جنيه بدلًا من 560.300 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة قدرها 623.500 جنيه بدلاً من 598.500 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة قدرها 630.800 جنيه بدلاً من 606.800 جنيه.