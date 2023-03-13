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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه بليزر موديل 2023 في السعودية .. صور

شيفروليه بليزر موديل
شيفروليه بليزر موديل 2023

تعتبر السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية داخل السوق السعودي، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات، مع تصميم خارجي عصري يتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى حزمة داخلية من عناصر دعم قائد المركبة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 واسعارها في السوق السعودي.

 

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه بليزر موديل 2023

 

تأتي السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 305 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 366 نيوتن/متر.

شيفروليه بليزر موديل 2023

بينما تستمد السيارة أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي والكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنه الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 5.3 ثانية.

شيفروليه بليزر موديل 2023

تحتوي السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، البدء عن بعد، ودخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة.

شيفروليه بليزر موديل 2023

وتضم السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 مقاعد من الجلد، بامكانية التبريد والتسخين، مع قفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى اضاءة خارجية بتقنية LED، وانابيب عادم من الكروم، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، إلى جانب مكابح عالية الاداء، وامكانية رصد النقاط العمياء وتحديد المسار.

 

سعر السيارة شيفروليه بليزر موديل 2023 في السعودية

 

الفئة 2023 3.6L V6 RS بقيمة قدرها 200 الف و 248 ريال.

الفئة 2023 3.6L V6 Premier بقيمة قدرها 209 الف و 831 ريال.

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