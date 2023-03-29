لافروف: نواصل التعاون النووي مع إيران.. ونرحب باتفاقها مع السعودية

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي « إن الغرب متمسك بسياسات التخريب وتصعيد الأزمة في أوكرانيا، ولفتنا الانتباه إلى تدخل الغرب في النزاع ودعمه للنظام الحاكم في كييف».

أضاف سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإيراني، ونقلته «القاهرة الإخبارية» أن بلاده تواصل التعاون بشكل عام مع إيران، وبالأخص في مشروعات الطاقة النووية، مرحبًا بالاتفاق الذي نص على عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وأوضح «لافروف»، أن روسيا وإيران تؤكدان عدم الرضا عن النهج الغربي في التعامل مع دول العالم، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية على نقل البضائع سياسة غير قانونية مضيفا أنه حول الملف النووي الإيراني، دعا وزير الخارجية الروسي كل الأطراف إلى العودة للالتزام بالاتفاق والعودة لتطبيقه.