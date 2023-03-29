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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جائزة التميز الحكومي تتابع عملية التحكيم النهائية بجامعة بنها

صدى البلد

أجرى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام علي الجائزة، زيارة رسمية لجامعة بنها، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي تقدم إليها 11 كلية بجوائز التميز المؤسسي.

شهدت الزيارة لقاء الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية يأتي استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي والعمل على تطبيق منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري بالدولة بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" بفئات الكليات الحكومية، والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل.

وخلال اللقاء أشاد المهندس خالد مصطفي بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز خلال الدورات الثلاث الماضية للجائزة الوطنية، إضافة إلى مجهودات فريق عمل التميز الداخلي والتنسيق المشترك خلال مراحل تطبيق منظومة الجوائز الداخلية وصولًا إلى عرض نتائج عملية التقييم.

وأكد مصطفى أن الجامعات من أهم أدوات التطوير فى المجتمع ليس فقط لدورها البارز والريادي في مجال التعليم والبحث العلمي، ولكنها تعد كذلك بمثابة منارة للمعرفة والأفكار التي نتطلع إلى دعمها في نشر ثقافة التميز والجودة بالجهات المختلفة.

كما أعرب المهندس خالد مصطفى عن تقديره لدور المجلس الأعلى للجامعات كشريك أساسي في تنفيذ ودعم منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.

من جانبه أعرب الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة عن تقديره لعلاقة التعاون بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي، مشيدًا بالجهود التي قدمتها الجائزة طوال الفترة السابقة، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز والتي انعكست على أداء وكفاءات الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بالجامعة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الآليات التي اتخذت في تدشين الجوائز الداخلية ومراحل العمل، بداية من مرحلة تدريب سفراء التميز والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، تتبعه مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم يليها عرض النتائج النهائية مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة.
 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد رئيس جامعة بنها الأعلى للجامعات التنمية الاقتصادية الأكاديمية العربية للعلوم

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