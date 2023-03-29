احتفالية كبرى بالأقصر بمناسبة مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الازهرية بمناسبة مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض كلمة مسجلة لشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتخلل الحفل كلمات لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة إبراهيم، والدكتور السيد الشوربجي وكيل كلية البنات الأزهرية بطيبة وفضيلة الشيخ عمر السيد مدير منطقة الوعظ بالأقصر والأنبا ارمانيوس فريد ممثل الكنيسة بالأقصر وكيل مطرانية الأقصر للأقباط الأرثوذكس وسمر حساني الواعظة بمنطقة الأقصر الأزهرية.



كما تضمن الحفل فقرات إنشاد ديني وفقرات دينية متنوعة وتكريم لعدد من طلاب وطالبات وعمال الأزهر المتميزين.



وفي كلمته، هنأ نائب المحافظ شيخ الأزهر وقيادات وممثلي الأزهر الشريف بهذه المناسبة والذكرى السعيدة مرسلاً تحيات وتقدير المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتهنئته للأزهر إماما وأئمة وطلابا.



وقال نائب المحافظ، إن الأزهر قبلة للعلم والعلماء ومن الصروح الكبيرة التي لها دور هام في نشر التسامح والفكر الوسطي معربا عن تقديره لكافة رجال الأديان السماوية الذين ينشرون الأفكار الصحيحة في مختلف القضايا وتطويع العلم لما يتفق مع الأديان، وشهدت الاحتفالية التي عقدت بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر قيادات الازهر والاوقاف والكنيسة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .



يشار إلى أن المجلس الأعلى للأزهر، قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

IMG-20230329-WA0031

IMG-20230329-WA0025

IMG-20230329-WA0026

IMG-20230329-WA0034

IMG-20230329-WA0030

IMG-20230329-WA0033

IMG-20230329-WA0028

IMG-20230329-WA0024

IMG-20230329-WA0029

IMG-20230329-WA0027

IMG-20230329-WA0032